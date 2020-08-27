[韩评]《机智医生生活》试行创新改变并大获全胜！2021年即将再度回归

申源浩PD与李佑汀作家再度携手合作的《机智医生生活》又再度如同《请回答》系列一样广大观众们的喜爱，也带来许多方面的新气象。
从3月12日的首播起，每周仅在周四播出一集，一共播出了12集的tvN《机智医生生活》，描述著生老病死都离不开的医院，每天发生著平凡普通的小事，却像是社会与人生的的缩影，五位已经认识20年，只要一个眼神就知道对方正在想什么的好朋友们，谱出了充满喜怒哀乐的感动。
从一开始的《请回答》系列到最近的《机智生活》系列，申源浩PD与李佑汀作家的合作，总是将原本大家不算是熟悉的演员，打造成广大观众们喜爱的高人气大势演员，因此他们再度合作也相当受到观众们期待。99年医大同期五人帮的成员曹政奭、柳演锡、郑敬淏、田美都与金大明，展现了沉稳自然的演技，加上李佑汀作家特有的粉红Love Line，加入了申铉彬、安恩珍、郭善英与金准韩等，让剧情更加丰富精彩。
《机智医生生活》并没有很激烈的展开所有故事，平铺直叙中透过这些功力深厚的演员们，加上选曲成功的OST专辑，深获大众喜爱。tvN曾在之前接连有些收视低迷的电视剧，藉由《机智医生生活》再度寻回了活力，并且鲜少有电视剧一周仅仅播出一集，也改变了电视剧的作业环境，甚至采用季度制来播出。
很多电视剧是依照收视率来决定是否制作第二季，当然也有不少电视剧没有下一季播出的机会，不过《机智医生生活》却是直接宣布以多季度制作播出，并且订在每周四仅播出一集，令大家感到十分新鲜。制作发表会上申源浩PD曾表示：「如果给出的条件不改变的话，这环境也不会改变，所以希望我们能处於新的环境，从电视剧的形式改变成季度播出的做法，并且讨论一部已经确认下来的电视剧，跟以往开会的感觉都不一样。」
「与《机智的牢房生活》一起企划准备，简单的来说就是我们的生活，电视剧每周播出两集的方式很有效果，竞争也非常激烈，制作费不断上涨，我们也在思考能否制作。」「我们制作时也觉得很辛苦，我们每周播出一集如何？反正这部电视剧如果能成功，也会成为电视剧业界的新类型。」
申PD的想法完全正确，一周播出一集令所有观众们等待得心急如焚，最高收视率甚至飙到了14％以上，演员们也获得了相当大的满足感，在劳动工时方面也的确树立了不过劳的典范。《机智医生生活》即将於2021年上半年重回观众们的怀抱，大家仍在继续期待著律济医院所发生的点点滴滴。
照片：tvN
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