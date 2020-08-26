愛豆與男神著用款！李鎭赫＋柳演錫＋金曜漢身上的同款背心
明星 2020年8月26日 星期三08:54 Erin
愛豆與男神所愛略同！最近陸續有三位身上穿著了白色Tshirt加上同款背心，讓我們看一下太陽寶寶李鎭赫、《機智醫生生活》的柳演錫、今日即將播出《Radio Star》中的金曜漢，穿起來有什麼不一樣感覺？
7月時正值李鎭赫發行專輯的回歸宣傳期，而他也正出演一個由漫畫改編的情境劇《別放開神經線》，在7月28日舉辦的線上製作發表會上，李鎭赫穿著這件背心出席，JTBC由8月6日起每週四晚間12點10分播出，也在許多數位平台上播出。背心的暖暖色調非常適合被稱為小太陽的李鎭赫。
在日前8月14日舉行的KingKong五大男神聯合線上見面會，包含宋承憲、李棟旭、柳演錫、李光洙以及金汎，讓粉絲們一次看好看滿。而柳演錫也穿著這件背心登場了，他搭配黑色寬褲看起來備感休閒，他也以這樣的打扮在台上大玩遊戲。
而在8月26日晚間即將播出的綜藝節目《Radio Star》，請來四位演員與歌手說明主題《雖然很反轉但沒關係》。其中8月25日推出了SOLO專輯的金曜漢也穿著同款背心登場，他除了內搭白色圓領Tshirt以外，更搭配了白色褲子，更顯出這件背心的色彩。
照片：李鎭赫Twitter、seenz、KingKong娛樂、《Radio Star》預告截圖
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