爱豆与男神著用款！李鎭赫＋柳演锡＋金曜汉身上的同款背心
明星 2020年8月26日 星期三08:54 Erin
爱豆与男神所爱略同！最近陆续有三位身上穿著了白色Tshirt加上同款背心，让我们看一下太阳宝宝李鎭赫、《机智医生生活》的柳演锡、今日即将播出《Radio Star》中的金曜汉，穿起来有什么不一样感觉？
7月时正值李鎭赫发行专辑的回归宣传期，而他也正出演一个由漫画改编的情境剧《别放开神经线》，在7月28日举办的线上制作发表会上，李鎭赫穿著这件背心出席，JTBC由8月6日起每周四晚间12点10分播出，也在许多数位平台上播出。背心的暖暖色调非常适合被称为小太阳的李鎭赫。
在日前8月14日举行的KingKong五大男神联合线上见面会，包含宋承宪、李栋旭、柳演锡、李光洙以及金泛，让粉丝们一次看好看满。而柳演锡也穿著这件背心登场了，他搭配黑色宽裤看起来备感休闲，他也以这样的打扮在台上大玩游戏。
而在8月26日晚间即将播出的综艺节目《Radio Star》，请来四位演员与歌手说明主题《虽然很反转但没关系》。其中8月25日推出了SOLO专辑的金曜汉也穿著同款背心登场，他除了内搭白色圆领Tshirt以外，更搭配了白色裤子，更显出这件背心的色彩。
照片：李鎭赫Twitter、seenz、KingKong娱乐、《Radio Star》预告截图
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