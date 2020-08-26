只有強者能留下！目前的Melon日榜TOP 10揭曉，全都是上榜多日的好歌❤

經歷過時間洗滌的，才是真正值得聽的好歌！
近日有網友統計了目前在Melon日榜上佔據前十的歌曲們各自的上榜時間長度，發現絕大部份都超過1個月，甚至有上榜4個月之久的常青樹、發行3年之後突然逆襲的「老歌」，一起來看都是哪些歌曲吧！
TOP 1：SSAK3《重回這裡的海邊》，上榜39天。
TOP 2：BTS防彈少年團《Dynamite》，上榜5天。
TOP 3：Jessi《NUNU NANA》，上榜27天。
TOP 4：華莎《Maria》，上榜58天。
TOP 5：BLACKPINK《How You Like That》，上榜61天。
TOP 6：SSAK3《Play That Summer》，上榜32天。
TOP 7：ZICO《Summer Hate(Feat. Rain)》，上榜56天。
TOP 8：IU《Eight(Prod.&Feat. SUGA of BTS)》，上榜112天，IU好強！
TOP 9：BLOO《Downtown Baby》，是2017年底發行的歌曲，今年6月突然開始逆襲，旋律和節奏真的很棒！
TOP 10：OH MY GIRL《Dolphin》，上榜121天，成為TOP 10中的最「長壽」作品！
（圖源：Melon等）
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