只有强者能留下！目前的Melon日榜TOP 10揭晓，全都是上榜多日的好歌❤
KPOP 2020年8月26日 星期三08:05 Sani
经历过时间洗涤的，才是真正值得听的好歌！
近日有网友统计了目前在Melon日榜上占据前十的歌曲们各自的上榜时间长度，发现绝大部份都超过1个月，甚至有上榜4个月之久的常青树、发行3年之后突然逆袭的「老歌」，一起来看都是哪些歌曲吧！
TOP 1：SSAK3《重回这里的海边》，上榜39天。
TOP 2：BTS防弹少年团《Dynamite》，上榜5天。
TOP 3：Jessi《NUNU NANA》，上榜27天。
TOP 4：华莎《Maria》，上榜58天。
TOP 5：BLACKPINK《How You Like That》，上榜61天。
TOP 6：SSAK3《Play That Summer》，上榜32天。
TOP 7：ZICO《Summer Hate(Feat. Rain)》，上榜56天。
TOP 8：IU《Eight(Prod.&Feat. SUGA of BTS)》，上榜112天，IU好强！
TOP 9：BLOO《Downtown Baby》，是2017年底发行的歌曲，今年6月突然开始逆袭，旋律和节奏真的很棒！
TOP 10：OH MY GIRL《Dolphin》，上榜121天，成为TOP 10中的最「长寿」作品！
（图源：Melon等）
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