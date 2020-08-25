時隔5年要回歸電視劇了？韓孝周有望出演漫改劇《Moving》，是《夫妻的世界》導演的新作！
韓劇 2020年8月25日 星期二10:22 Yuan
上部作品是5年前的《W－兩個世界》了，大家想看韓孝周跟誰搭擋呢？小編私心想看她跟李鍾碩再合作一次！
今日（25日），有媒體報導：「韓孝周將出演漫畫改編劇《Moving》（무빙）。」對此，BH娛樂回應：「韓孝周收到了《Moving》出演提案，目前還在討論中。」
《Moving》改編自姜草作家的同名網路漫畫，一部以超能力為題材的電視劇，講述隱藏別人不知道秘密的高中生，還有他父母的故事，不知道大家有沒有看過漫畫呢？
另外，《Moving》是由《Misty》、《夫妻的世界》毛完日導演執導，因此備受關注。目前正在進行選角，但由於新冠肺癌再次擴散，所以劇組也在根據情況調整時間，以明年播出為目標。
如果韓孝周確定出演，這將是她繼2016年出演《W－兩個世界》之後，時隔5年回歸的電視劇作品。韓孝周在2018年也通過電影《Golden Slumber（宅配男逃亡曲）》、《人狼》和觀眾們見面，今年也確定出演電影《太陽不會動》和《海盜：鬼怪的旗幟》，真的很想看她的新劇啊！
（圖：《Moving》、MBC、電影劇照、IG@hanhyojoo222）
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