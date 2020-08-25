时隔5年要回归电视剧了？韩孝周有望出演漫改剧《Moving》，是《夫妻的世界》导演的新作！
韩剧 2020年8月25日 星期二10:22 Yuan
上部作品是5年前的《W－两个世界》了，大家想看韩孝周跟谁搭挡呢？小编私心想看她跟李钟硕再合作一次！
今日（25日），有媒体报导：「韩孝周将出演漫画改编剧《Moving》（무빙）。」对此，BH娱乐回应：「韩孝周收到了《Moving》出演提案，目前还在讨论中。」
《Moving》改编自姜草作家的同名网路漫画，一部以超能力为题材的电视剧，讲述隐藏别人不知道秘密的高中生，还有他父母的故事，不知道大家有没有看过漫画呢？
另外，《Moving》是由《Misty》、《夫妻的世界》毛完日导演执导，因此备受关注。目前正在进行选角，但由於新冠肺癌再次扩散，所以剧组也在根据情况调整时间，以明年播出为目标。
如果韩孝周确定出演，这将是她继2016年出演《W－两个世界》之后，时隔5年回归的电视剧作品。韩孝周在2018年也通过电影《Golden Slumber（宅配男逃亡曲）》、《人狼》和观众们见面，今年也确定出演电影《太阳不会动》和《海盗：鬼怪的旗帜》，真的很想看她的新剧啊！
（图：《Moving》、MBC、电影剧照、IG@hanhyojoo222）
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