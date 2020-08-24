《玩什麼好呢？》李孝利想用「毛」當藝名！SNS遭中國網友灌爆：「姊姊...我脫粉了，這不是可以開玩笑的」
綜藝 2020年8月24日 星期一12:46 Yuan
「退貨遠征隊」成員們首次見面在22日的《玩什麼好呢？》播出。
製作人「知美劉」劉在錫陸續和華莎、Jessi、嚴正化和李孝利見面，並問了她們有沒有什麼要求、經紀人人選、想要用什麼藝名活動等等。（延伸閱讀：個太讓人期待了吧！李孝利向「知美劉」劉在錫推薦「退貨遠征隊」經紀人人選：元斌、蘇志燮、宋仲基！）
在節目中，知美劉：「得要有藝名啊！平時有想要叫的藝名嗎？」李孝利：「要不娶個中國的名字？能走向國際化，마오（毛）怎麼樣呢？」知美劉聽到尷尬笑出來，字幕出現「不要用這個」，最後兩人也表示：「先討論吧！可能也會出現別的名字。」
沒想到因為這個「마오（毛）」字，引發了中國網友的不滿，他們認為前國家主席毛澤東的姓氏不應該被放在綜藝節目中當作笑點使用。紛紛到李孝利的IG上留言怒罵，連她許久沒有使用的微博也被灌爆：「是不是有病」、「不出來道歉嗎」、「世宗大王這個藝名我覺得不錯呢」、「你給毛提鞋都不配」、「姊姊...我脫粉了，這個不是可以開玩笑的」、「毛爺爺是中國的偉人，不知道李女士算哪位」等等。
在韓國論壇也引發不少討論，不少韓國網友更表示：「看來就只是個中國名字，為什麼會出現毛澤東」、「對你們國家一點關心都沒有好嗎」、「說什麼呢」、「自己先別抄襲」等等。
今日（24日），《玩什麼好呢？》也在官方SNS回應：「我們了解到李孝利在確定藝名的過程中提及的「마오（毛）」令部分海外觀眾感到不便。完全沒有向大家擔心的那樣，針對特定人物的意思，為了防止進一步的誤會，從昨天開始提供的付費服務中剪輯了相關內容。李孝利最後的藝名也用了別的名字，製作組今後會更細心，慎重地製作節目。」
（圖：MBC、VOGUE、IG@hangout_with_yoo）
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