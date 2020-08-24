《玩什么好呢？》李孝利想用「毛」当艺名！SNS遭中国网友灌爆：「姊姊...我脱粉了，这不是可以开玩笑的」
综艺 2020年8月24日 星期一12:46 Yuan
「退货远征队」成员们首次见面在22日的《玩什么好呢？》播出。
制作人「知美刘」刘在锡陆续和华莎、Jessi、严正化和李孝利见面，并问了她们有没有什么要求、经纪人人选、想要用什么艺名活动等等。（延伸阅读：个太让人期待了吧！李孝利向「知美刘」刘在锡推荐「退货远征队」经纪人人选：元斌、苏志燮、宋仲基！）
在节目中，知美刘：「得要有艺名啊！平时有想要叫的艺名吗？」李孝利：「要不娶个中国的名字？能走向国际化，마오（毛）怎么样呢？」知美刘听到尴尬笑出来，字幕出现「不要用这个」，最后两人也表示：「先讨论吧！可能也会出现别的名字。」
没想到因为这个「마오（毛）」字，引发了中国网友的不满，他们认为前国家主席毛泽东的姓氏不应该被放在综艺节目中当作笑点使用。纷纷到李孝利的IG上留言怒骂，连她许久没有使用的微博也被灌爆：「是不是有病」、「不出来道歉吗」、「世宗大王这个艺名我觉得不错呢」、「你给毛提鞋都不配」、「姊姊...我脱粉了，这个不是可以开玩笑的」、「毛爷爷是中国的伟人，不知道李女士算哪位」等等。
在韩国论坛也引发不少讨论，不少韩国网友更表示：「看来就只是个中国名字，为什么会出现毛泽东」、「对你们国家一点关心都没有好吗」、「说什么呢」、「自己先别抄袭」等等。
今日（24日），《玩什么好呢？》也在官方SNS回应：「我们了解到李孝利在确定艺名的过程中提及的「마오（毛）」令部分海外观众感到不便。完全没有向大家担心的那样，针对特定人物的意思，为了防止进一步的误会，从昨天开始提供的付费服务中剪辑了相关内容。李孝利最后的艺名也用了别的名字，制作组今后会更细心，慎重地制作节目。」
（图：MBC、VOGUE、IG@hangout_with_yoo）
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