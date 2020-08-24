BTS防彈少年團公開新版本〈Dynamite〉音源 今晚還有另一支 MV！
KPOP 2020年8月24日 星期一11:27 施乃琪
稍早防彈少年團已經公開了兩個新版本的 “Dynamite”，ARMY 們都聽過了嗎？
防彈少年團於韓國時間 24 日下午 1 點在全球同步發行 EDM、原聲 (Acoustic) 版的 “Dynamite”，和原版的 Disco 風格相比別有一番魅力。其中原聲版將採用更簡單的背景音樂，凸顯出七人的歌聲魅力；EDM 版則重新編曲，呈現比原版更歡樂、激情的氛圍。
於上週問世的 “Dynamite”，是防彈少年團在疫情時代送給全球的希望之歌，甫發行便迅速寫下各種紀錄：在 104 國的 iTunes Top Songs 榜上奪冠、空降 Spotify 全球 50 大單曲榜首、締造 MV 在 24 小時內的觀看次數新紀錄⋯⋯等。
除了發行新版音源，防彈少年團也將在今日午夜公開另一支 “Dynamite” 的 MV，屆時一定要準時鎖定！
（照片或影片來源：Big Hit Entertainment）
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