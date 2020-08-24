BTS防弹少年团公开新版本〈Dynamite〉音源 今晚还有另一支 MV！
KPOP 2020年8月24日 星期一11:27 施乃琪
稍早防弹少年团已经公开了两个新版本的 “Dynamite”，ARMY 们都听过了吗？
防弹少年团於韩国时间 24 日下午 1 点在全球同步发行 EDM、原声 (Acoustic) 版的 “Dynamite”，和原版的 Disco 风格相比别有一番魅力。其中原声版将采用更简单的背景音乐，凸显出七人的歌声魅力；EDM 版则重新编曲，呈现比原版更欢乐、激情的氛围。
於上周问世的 “Dynamite”，是防弹少年团在疫情时代送给全球的希望之歌，甫发行便迅速写下各种纪录：在 104 国的 iTunes Top Songs 榜上夺冠、空降 Spotify 全球 50 大单曲榜首、缔造 MV 在 24 小时内的观看次数新纪录⋯⋯等。
除了发行新版音源，防弹少年团也将在今日午夜公开另一支 “Dynamite” 的 MV，届时一定要准时锁定！
（照片或影片来源：Big Hit Entertainment）
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