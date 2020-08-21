《玩什麼好呢》預告：強勢的她們讓「天下無敵」李孝利喊：有難關了！劉在錫：會很有趣吧？但...我可能會生病！
綜藝 2020年8月21日 星期五12:46 Yuan
近日，《玩什麼好呢？》又公開了「退貨遠征隊」的新預告，李孝利、嚴正化、Jessi和華莎終於聚在一起。
李孝利：「隊內？Fight？Angry？」嚴正化：「你覺得不自在嗎？」Jessi：「你很了解我嗎？」強勢的她們讓天下無敵的「Linda G」李孝利都應付不來，喊著：「有難關了。」
之後與劉在錫通電話，他也將變身成「知美劉」，還自我介紹：「我曾在美國伊利諾州哈佛留學過，企劃社開始還沒有多少時間，我是製作人『知美劉』。」成為製作人，他所夢想的是...到了吃飯時間一定要吃飯、健康再次確認、出演大家都沒有想過的那種綜藝。
最後劉在錫：「感覺是會很有趣對吧？但是...我可能會生病，以後我到底能不能承擔呢？」看完更加期待播出呢！
《玩什麼好呢？》官方IG更公開了「知美劉」和嚴正化、Jessi和華莎見面的照片：「#知美劉#恭順#溫順#並不是害怕#玩什麼好呢#退貨遠征隊。」
（圖：MBC、IG@hangout_with_yoo）
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