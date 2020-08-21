《玩什么好呢》预告：强势的她们让「天下无敌」李孝利喊：有难关了！刘在锡：会很有趣吧？但...我可能会生病！
综艺 2020年8月21日 星期五12:46 Yuan
近日，《玩什么好呢？》又公开了「退货远征队」的新预告，李孝利、严正化、Jessi和华莎终於聚在一起。
李孝利：「队内？Fight？Angry？」严正化：「你觉得不自在吗？」Jessi：「你很了解我吗？」强势的她们让天下无敌的「Linda G」李孝利都应付不来，喊著：「有难关了。」
之后与刘在锡通电话，他也将变身成「知美刘」，还自我介绍：「我曾在美国伊利诺州哈佛留学过，企划社开始还没有多少时间，我是制作人『知美刘』。」成为制作人，他所梦想的是...到了吃饭时间一定要吃饭、健康再次确认、出演大家都没有想过的那种综艺。
最后刘在锡：「感觉是会很有趣对吧？但是...我可能会生病，以后我到底能不能承担呢？」看完更加期待播出呢！
《玩什么好呢？》官方IG更公开了「知美刘」和严正化、Jessi和华莎见面的照片：「#知美刘#恭顺#温顺#并不是害怕#玩什么好呢#退货远征队。」
（图：MBC、IG@hangout_with_yoo）
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