又是女團霸凌！ANS中18歲老幺遭嚴重排擠：多次嘗試自殺，求你們讓我能夠呼吸

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韓國愛豆界又傳出一起霸凌事件。

集體霸凌事件似乎在愛豆界層出不窮，前有AOA前成員權珉娥揭發隊友申智珉10年霸凌，後有ILUV前成員申敏兒被欺負到患病體重僅剩36kg。 沒想到這兩件事情餘波未平，又爆出了另一件霸凌醜聞。 新人女團ANS成員Haena通過個人SNS坦露因遭隊內排擠、霸凌，曾試圖自殺的舊事。



Haena在SNS中表示：「我再也無法忍受了。 我的人生被毀，痛苦到想死，也不想傷害任何人，因為覺得對不起那些為一無是處的我應援的人，所以一直獨自忍受著這一切。 」但對於那些欺負霸凌自己的人，Haena斥責「要一句你們的道歉怎麼就這麼難? 」

Haena透露此前從未奢求過對方能夠道歉，「不覺得自己很過分嗎，你好歹也是個人。死過一次的我現在已經無所畏懼了。 如果我安靜地死去的話誰都不會知道原因，以為至少你會帶著愧疚繼續活著吧，沒想到醒來才發現更可怕的事情還在後頭。 我並不是因為傻才忍氣吞聲，這是我最後的體貼，你好好想想吧。 你一句真心道歉雖然不會讓我原諒你，但至少我會獨自一個人帶著離開。 」言語中能看出是在警告某人。



Haena還表示自己因為被霸凌患上了憂鬱症和恐慌障礙，因害怕父母單親從不敢向他們坦露，全靠著朋友經濟上的支持才撐到現在。Haena提及經紀公司曾發表的聲明，表示：「把7人叫到一起寫下那種東西，真的讓人毛骨悚然，我當時為什麼要那麼努力地去尋死呢? 」透露曾試圖自殺的舊事，「想要在屋頂跳樓的那天是朋友哭著攔下了我，也用刀劃過自己，吃過安眠藥，但公司卻什麼也沒做，我不需要你們的同情，只想讓你們有歉意。 沒有守住底線的是你們。 」除此次爆料之外，Haena之前也曾在個人SNS STORY中表示「只求你們讓我能夠呼吸」、「我不會怪任何人」等。

ANS是2019年出道的一支新人女團，共有8名成員。Haena是隊內老幺，2002年出生，今年剛滿18歲。



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