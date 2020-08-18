又是女团霸凌！ANS中18岁老幺遭严重排挤：多次尝试自杀，求你们让我能够呼吸

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韩国爱豆界又传出一起霸凌事件。

集体霸凌事件似乎在爱豆界层出不穷，前有AOA前成员权珉娥揭发队友申智珉10年霸凌，后有ILUV前成员申敏儿被欺负到患病体重仅剩36kg。 没想到这两件事情余波未平，又爆出了另一件霸凌丑闻。 新人女团ANS成员Haena通过个人SNS坦露因遭队内排挤、霸凌，曾试图自杀的旧事。



Haena在SNS中表示：「我再也无法忍受了。 我的人生被毁，痛苦到想死，也不想伤害任何人，因为觉得对不起那些为一无是处的我应援的人，所以一直独自忍受著这一切。 」但对於那些欺负霸凌自己的人，Haena斥责「要一句你们的道歉怎么就这么难? 」

Haena透露此前从未奢求过对方能够道歉，「不觉得自己很过分吗，你好歹也是个人。死过一次的我现在已经无所畏惧了。 如果我安静地死去的话谁都不会知道原因，以为至少你会带著愧疚继续活著吧，没想到醒来才发现更可怕的事情还在后头。 我并不是因为傻才忍气吞声，这是我最后的体贴，你好好想想吧。 你一句真心道歉虽然不会让我原谅你，但至少我会独自一个人带著离开。 」言语中能看出是在警告某人。



Haena还表示自己因为被霸凌患上了忧郁症和恐慌障碍，因害怕父母单亲从不敢向他们坦露，全靠著朋友经济上的支持才撑到现在。Haena提及经纪公司曾发表的声明，表示：「把7人叫到一起写下那种东西，真的让人毛骨悚然，我当时为什么要那么努力地去寻死呢? 」透露曾试图自杀的旧事，「想要在屋顶跳楼的那天是朋友哭著拦下了我，也用刀划过自己，吃过安眠药，但公司却什么也没做，我不需要你们的同情，只想让你们有歉意。 没有守住底线的是你们。 」除此次爆料之外，Haena之前也曾在个人SNS STORY中表示「只求你们让我能够呼吸」、「我不会怪任何人」等。

ANS是2019年出道的一支新人女团，共有8名成员。Haena是队内老幺，2002年出生，今年刚满18岁。



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