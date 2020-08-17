最會賺錢的PD！2020年上半年羅䁐錫收入居然比CJ老闆還多，手上超多火紅節目！
明星 2020年8月17日 星期一08:00 HARU
看這樣的收入再過幾年應該真的可以上月球了吧XD
喜歡看韓國綜藝廣大的粉絲們，應該對於擁有超高人氣的羅䁐錫PD不陌生吧，製作過許多熱門綜藝節目的他，光是2020年上半年度的總收入，就遠遠比CJ的老闆還要多呢！
根據韓媒的報導，光是今年上半年身為CJ ENM的羅PD，除了本身的工資約為1.39億韓圓以外，加上獎金8.8億的韓圓，總共就有10.19億韓圓的收入～
被羅PD超越的CJ ENM的會長，上半年度收入大約是9億韓圓，副會長則是10億韓圓，而報酬最多的則是CJ ENM的常務，收入總共12.1億韓圓左右。
報酬如此可觀也不是沒有道理，羅PD所製作的節目基本上就是品質保證，獲得許多觀眾的喜愛，例如《一日三餐》系列、《花樣青春》系列，以及即將回歸的《新西遊記》系列等等，真的是每一個都收視率都很亮眼，期待羅PD推出更多的作品啦！
(圖：IG@tvnbros、IG@15ya.baby)
YuLing@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞