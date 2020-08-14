積極休養後復出！Seventeen勝寬腳傷後宣布將會參加見面會，為了粉絲努力演出～
明星 2020年8月14日 星期五09:32 HARU
健康第一，希望這段時間 #勝寬 可以好好休養T^T #Seventeen
上個月因為進行舞蹈練習而造成腳踝韌帶受傷的勝寬，送醫治療過後，公司決定先暫停他所有Seventeen的宣傳活動，專心地好好休養身體，消息一出都讓粉絲都感到相當的心疼及擔心！
而所屬公司Pledis Entertainment近日則是宣布了勝寬將會一同參加《2020 SVT 4TH FAN MEETING》，公司表示勝寬受傷後，一直都有積極的接受治療，希望可以盡快康復，而目前的身體狀況也很穩定，在與本人討論過後，勝寬將會在不勉強的情況下參與表演。
為了想要親自表演給紛絲看，勝寬表示自己真的很想參與見面會，而雖然公司同意他參加公演，但是為了減少對於腳傷的負擔，還是將會減少他演出的分量，才不會讓治療加重～
雖然CARAT們也很希望盡快看到Seventeen全員合體演出，對於大家來說是個好消息，但是身體健康還是最重要的，期盼勝寬可以把腳傷養好～
(圖：IG@saythename_17)
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