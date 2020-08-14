积极休养后复出！Seventeen胜宽脚伤后宣布将会参加见面会，为了粉丝努力演出～

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健康第一，希望这段时间 #胜宽 可以好好休养T^T #Seventeen

上个月因为进行舞蹈练习而造成脚踝韧带受伤的胜宽，送医治疗过后，公司决定先暂停他所有Seventeen的宣传活动，专心地好好休养身体，消息一出都让粉丝都感到相当的心疼及担心！



而所属公司Pledis Entertainment近日则是宣布了胜宽将会一同参加《2020 SVT 4TH FAN MEETING》，公司表示胜宽受伤后，一直都有积极的接受治疗，希望可以尽快康复，而目前的身体状况也很稳定，在与本人讨论过后，胜宽将会在不勉强的情况下参与表演。



为了想要亲自表演给纷丝看，胜宽表示自己真的很想参与见面会，而虽然公司同意他参加公演，但是为了减少对於脚伤的负担，还是将会减少他演出的分量，才不会让治疗加重～



虽然CARAT们也很希望尽快看到Seventeen全员合体演出，对於大家来说是个好消息，但是身体健康还是最重要的，期盼胜宽可以把脚伤养好～



(图：IG@saythename_17)

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