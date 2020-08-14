《雖然是精神病但沒關係》南朱里護理師朴珪瑛害羞自曝：「從出道前就暗戀金秀賢…」

電視劇《雖然是精神病但沒關係》在上週已圓滿播畢，劇中飾演從小就單戀著文剛太，也是職場同事的南朱里護理師，演員朴珪瑛也自曝往事，的確對演員金秀賢有著粉絲一般的崇拜。
朴珪瑛在本次劇中飾演一位在精神病院工作已有七年之久的南朱里護理師，長時間默默暗戀著金秀賢所飾演的文剛太，與劇中女主角高文英（徐睿知飾）是情敵，劇中兩人也為了金秀賢爭風吃醋，兩人互打的戲碼更令人印象深刻，「看起來很激動，不過其實練習了很多次，怎麼抓頭髮比較不痛。一聽到導演喊卡，我們都哈哈笑了出來。」朴珪瑛也回想起當時的情況。
對於本次朴珪瑛能參與金秀賢退伍後的復出作品，她坦言：「說沒有壓力是騙人的，真的是一位大前輩，也很感謝他主動率先與我拉近距離。」朴珪瑛也特別提到，在出道前就很喜歡一部電視劇《製作人的那些事》，因此從那時起金秀賢就是她眼中的偶像，而本次的合作她也感謝金秀賢在現場為她帶戲，給她許多幫助。
朴珪瑛覺得自己的個性與南朱里也有相似之處。「我覺得自己屬於比較稚嫩，容易受傷的類型，所以不希望讓別人有這種感覺，沒有勇氣去得罪別人。」在劇中她的酒醉演技也成為話題，朴珪瑛自爆自己酒量真的不好，一杯就臉紅，就按照經驗來演出。
朴珪瑛透過JYP出道，從沒想過自己會成為一位職業的演員，直呼因為運氣好而得到演出機會，漸漸也愛上了演戲，不過很謙虛地只給自己50分的演技分數。也期許自己能夠嘗試更多不同的角色，成為演什麼就像什麼的演員。
照片: TVDaily, tvN
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