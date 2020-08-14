《虽然是精神病但没关系》南朱里护理师朴圭瑛害羞自曝：「从出道前就暗恋金秀贤…」

电视剧《虽然是精神病但没关系》在上周已圆满播毕，剧中饰演从小就单恋著文刚太，也是职场同事的南朱里护理师，演员朴圭瑛也自曝往事，的确对演员金秀贤有著粉丝一般的崇拜。
朴圭瑛在本次剧中饰演一位在精神病院工作已有七年之久的南朱里护理师，长时间默默暗恋著金秀贤所饰演的文刚太，与剧中女主角高文英（徐睿知饰）是情敌，剧中两人也为了金秀贤争风吃醋，两人互打的戏码更令人印象深刻，「看起来很激动，不过其实练习了很多次，怎么抓头发比较不痛。一听到导演喊卡，我们都哈哈笑了出来。」朴圭瑛也回想起当时的情况。
对於本次朴圭瑛能参与金秀贤退伍后的复出作品，她坦言：「说没有压力是骗人的，真的是一位大前辈，也很感谢他主动率先与我拉近距离。」朴圭瑛也特别提到，在出道前就很喜欢一部电视剧《制作人的那些事》，因此从那时起金秀贤就是她眼中的偶像，而本次的合作她也感谢金秀贤在现场为她带戏，给她许多帮助。
朴圭瑛觉得自己的个性与南朱里也有相似之处。「我觉得自己属於比较稚嫩，容易受伤的类型，所以不希望让别人有这种感觉，没有勇气去得罪别人。」在剧中她的酒醉演技也成为话题，朴圭瑛自爆自己酒量真的不好，一杯就脸红，就按照经验来演出。
朴圭瑛透过JYP出道，从没想过自己会成为一位职业的演员，直呼因为运气好而得到演出机会，渐渐也爱上了演戏，不过很谦虚地只给自己50分的演技分数。也期许自己能够尝试更多不同的角色，成为演什么就像什么的演员。
照片: TVDaily, tvN
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