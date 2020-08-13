這個讓人太期待啦！全昭旻將作為特別嘉賓，參加宋承憲、李棟旭、李光洙、柳演錫、金汎的粉絲見面會！
明星 2020年8月13日 星期四12:52 Yuan
日前，King Kong by STARSHIP娛樂表示：「8月14日的晚間8點將舉行宋承憲、李棟旭、柳演錫、李光洙和金汎５人的全球粉絲見面會。」
這次的粉絲見面會主要是為國內外給予許多喜愛和關心的粉絲們所準備的，因為疫情的關係變得比較難交流，所以希望透過這次機會，帶給粉絲們更多力量和快樂時光。」消息公開讓許多粉絲都相當期待！
今日，所屬社表示：「全昭旻將作為特別嘉賓參加宋承憲、李棟旭、柳演錫、李光洙和金汎的全球粉絲見面會，希望大家多多關注和期待。」據悉，全昭旻將與5人一起進行特別的挑戰，以特有的力量為舞台注入活力。
而全昭旻是在今年5月加入 King Kong by STARSHIP，她跟李光洙合作《Running Man》外，也曾和宋承憲合作過《伊甸園之東》，和其他人會有什麼樣的互動，令人期待啊！
另外，這次的見面會將會韓語LIVE在TikTok app內通過「TikTok_KR」帳號進行播出，英語LIVE則通過「TikTok_Stage」進行播出。
（圖：King Kong by STARSHIP、SBS、MBC）
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