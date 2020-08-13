这个让人太期待啦！全昭旻将作为特别嘉宾，参加宋承宪、李栋旭、李光洙、柳演锡、金泛的粉丝见面会！
明星 2020年8月13日 星期四12:52 Yuan
日前，King Kong by STARSHIP娱乐表示：「8月14日的晚间8点将举行宋承宪、李栋旭、柳演锡、李光洙和金泛５人的全球粉丝见面会。」
这次的粉丝见面会主要是为国内外给予许多喜爱和关心的粉丝们所准备的，因为疫情的关系变得比较难交流，所以希望透过这次机会，带给粉丝们更多力量和快乐时光。」消息公开让许多粉丝都相当期待！
今日，所属社表示：「全昭旻将作为特别嘉宾参加宋承宪、李栋旭、柳演锡、李光洙和金泛的全球粉丝见面会，希望大家多多关注和期待。」据悉，全昭旻将与5人一起进行特别的挑战，以特有的力量为舞台注入活力。
而全昭旻是在今年5月加入 King Kong by STARSHIP，她跟李光洙合作《Running Man》外，也曾和宋承宪合作过《伊甸园之东》，和其他人会有什么样的互动，令人期待啊！
另外，这次的见面会将会韩语LIVE在TikTok app内通过「TikTok_KR」帐号进行播出，英语LIVE则通过「TikTok_Stage」进行播出。
（图：King Kong by STARSHIP、SBS、MBC）
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