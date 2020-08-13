JTBC熱門月火劇《模範刑警》刷新自身收視率，僅排在經典韓劇《耀眼》之後
韓劇 2020年8月13日 星期四10:50 MiJimin
目前收視率從 3.8% 升到 6.8%，首爾圈破8%，有追《模範刑警》的人舉手推一下啊！！！（越後面越精彩好看啊）
由孫賢周和張勝祖攜手主演的 JTBC 現正熱播的月火劇《模範刑警》（每週一、二播出）刷新了自身最高收視率。
《模範刑警》講述「想要接近真相的人」和「想要隱藏真相的人」之間的正面衝突，以找出真兇為主軸，由一宗少女失蹤案件，牽扯出五年前的殺人案，孫賢周、張勝祖和李伊利雅合力尋找真相，和隱瞞真相的勢力對決的故事。
互動過程相當有趣，兩人默契十足，看實力派演員們飆戲也是相當過癮。（香港的朋友按此可到黃Viu煲劇平台觀看最快的中字影片）
▼Viu Hong Kong 影片分享，兩位刑警的辦案片段：
本週第12集收視率直接再破自身最高紀錄，提高到 6.847%，首爾圈 8.267%，當集播出時的最高收視率還直接飆高到 9.3%，平均 6.847% 的成績也創下 JTBC 歷年月火劇收視率第二高的紀錄。（第一名是《耀眼》大結局9.731%）
《模範刑警》全16集，預計在8月25日完結。
（圖：官方劇照）
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