JTBC热门月火剧《模范刑警》刷新自身收视率，仅排在经典韩剧《耀眼》之后
韩剧 2020年8月13日 星期四10:50 MiJimin
目前收视率从 3.8% 升到 6.8%，首尔圈破8%，有追《模范刑警》的人举手推一下啊！！！（越后面越精彩好看啊）
由孙贤周和张胜祖携手主演的 JTBC 现正热播的月火剧《模范刑警》（每周一、二播出）刷新了自身最高收视率。
《模范刑警》讲述「想要接近真相的人」和「想要隐藏真相的人」之间的正面冲突，以找出真凶为主轴，由一宗少女失踪案件，牵扯出五年前的杀人案，孙贤周、张胜祖和李伊利雅合力寻找真相，和隐瞒真相的势力对决的故事。
互动过程相当有趣，两人默契十足，看实力派演员们飙戏也是相当过瘾。（香港的朋友按此可到黄Viu煲剧平台观看最快的中字影片）
▼Viu Hong Kong 影片分享，两位刑警的办案片段：
本周第12集收视率直接再破自身最高纪录，提高到 6.847%，首尔圈 8.267%，当集播出时的最高收视率还直接飙高到 9.3%，平均 6.847% 的成绩也创下 JTBC 历年月火剧收视率第二高的纪录。（第一名是《耀眼》大结局9.731%）
《模范刑警》全16集，预计在8月25日完结。
（图：官方剧照）
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