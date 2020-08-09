長得帥又有Sense！BTS防彈少年團Jin在親哥哥婚禮擔任司儀：「新郎！準備好的話...給我一個Wink」

網友：弟弟是防彈少年團的Jin，真的好羨慕！而j-hope、RM也有去現場～
8日，BTS防彈少年團Jin在親哥哥婚禮擔任了司儀，成員j-hope、RM也有去參加婚禮，祝歌由公司前輩李賢演唱。Jin更表示：「雖然我也想要唱一首，但我們的歌曲中只有《Fake Love》虛假的愛也沒辦法唱。」
在SNS上的影片，看到他說著：「有請各位來賓給新人鼓掌，非常感謝，新郎新娘～新郎！準備好的話...給我一個Wink。」照片、影片也在網路上流傳著，不少網友都表示：「哥哥結婚，弟弟是防彈少年團的Jin，真的好羨慕」、「祝賀結婚」、「Jin要成為司儀專家了嗎」、「長得帥又有Sense」、「真的好帥」等等。
진님 사회 보실 때 넘 유쾌하셧그 말도 잘하시고.. 잘생기셔서 영상 찌근 거 올려바유— 디디 (@se1227dd) August 8, 2020
밴디트 한번씩 기억해쥬세요 .. 감사합니다 pic.twitter.com/Y2psZM1GpU
另外，BTS防彈少年團將在8月21日發表最新數位單曲作品《Dynamite》，消息一公開讓不少粉絲都期待著！而Big Hit更公開了下來的日程，除了預告照、MV預告外，也將在21日韓國時間中午12點半舉行發片前的倒數YouTube直播，緊接著正式發行完整MV和音源。
（圖：아이돌 이슈、推特＠BTS_twt）
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