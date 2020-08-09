人生韓劇必看清單～王牌寫手金銀淑編劇的TOP5韓劇，每部的收視率都超誇張！ 長得帥又有Sense！BTS防彈少年團Jin在親哥哥婚禮擔任司儀：「新郎！準備好的話...給我一個Wink」 你知道有一種學生的類型叫做「BTS型」嗎？BTS防彈少年團V登上京畿道教育廳IG連載漫畫角色 賣萌二人組！《模範刑警》查案拍檔孫賢周 X 張勝祖 U-IE突然落淚震驚《全知干預視角》節目組，原來是這個原因.... 【韓國冷知識】這也能索賠！在韓國被汽車濺起的水弄濕可以依法索要洗衣費 Super Junior東海到底有多愛哭？全隊的眼淚都被他哭掉了XD 權珉娥再次割腕被送醫搶救！IG留言：「我要去幸福的地方了」

網友：弟弟是防彈少年團的Jin，真的好羨慕！而j-hope、RM也有去現場～

8日，BTS防彈少年團Jin在親哥哥婚禮擔任了司儀，成員j-hope、RM也有去參加婚禮，祝歌由公司前輩李賢演唱。Jin更表示：「雖然我也想要唱一首，但我們的歌曲中只有《Fake Love》虛假的愛也沒辦法唱。」



在SNS上的影片，看到他說著：「有請各位來賓給新人鼓掌，非常感謝，新郎新娘～新郎！準備好的話...給我一個Wink。」照片、影片也在網路上流傳著，不少網友都表示：「哥哥結婚，弟弟是防彈少年團的Jin，真的好羨慕」、「祝賀結婚」、「Jin要成為司儀專家了嗎」、「長得帥又有Sense」、「真的好帥」等等。

진님 사회 보실 때 넘 유쾌하셧그 말도 잘하시고.. 잘생기셔서 영상 찌근 거 올려바유

밴디트 한번씩 기억해쥬세요 .. 감사합니다 pic.twitter.com/Y2psZM1GpU — 디디 (@se1227dd) August 8, 2020

另外，BTS防彈少年團將在8月21日發表最新數位單曲作品《Dynamite》，消息一公開讓不少粉絲都期待著！而Big Hit更公開了下來的日程，除了預告照、MV預告外，也將在21日韓國時間中午12點半舉行發片前的倒數YouTube直播，緊接著正式發行完整MV和音源。



（圖：아이돌 이슈、推特＠BTS_twt）

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