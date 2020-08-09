长得帅又有Sense！BTS防弹少年团Jin在亲哥哥婚礼担任司仪：「新郎！准备好的话...给我一个Wink」

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网友：弟弟是防弹少年团的Jin，真的好羡慕！而j-hope、RM也有去现场～

8日，BTS防弹少年团Jin在亲哥哥婚礼担任了司仪，成员j-hope、RM也有去参加婚礼，祝歌由公司前辈李贤演唱。Jin更表示：「虽然我也想要唱一首，但我们的歌曲中只有《Fake Love》虚假的爱也没办法唱。」



在SNS上的影片，看到他说著：「有请各位来宾给新人鼓掌，非常感谢，新郎新娘～新郎！准备好的话...给我一个Wink。」照片、影片也在网路上流传著，不少网友都表示：「哥哥结婚，弟弟是防弹少年团的Jin，真的好羡慕」、「祝贺结婚」、「Jin要成为司仪专家了吗」、「长得帅又有Sense」、「真的好帅」等等。

진님 사회 보실 때 넘 유쾌하셧그 말도 잘하시고.. 잘생기셔서 영상 찌근 거 올려바유

밴디트 한번씩 기억해쥬세요 .. 감사합니다 pic.twitter.com/Y2psZM1GpU — 디디 (@se1227dd) August 8, 2020

另外，BTS防弹少年团将在8月21日发表最新数位单曲作品《Dynamite》，消息一公开让不少粉丝都期待著！而Big Hit更公开了下来的日程，除了预告照、MV预告外，也将在21日韩国时间中午12点半举行发片前的倒数YouTube直播，紧接著正式发行完整MV和音源。



（图：아이돌 이슈、推特＠BTS_twt）

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