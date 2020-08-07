防彈少年團Jimin在IG上的個人tag討論量破5千萬！超過Obama、Justin Bieber成全球第一人
明星 2020年8月7日 星期五14:28 Sani
恭喜Jimin又創造了新紀錄呀！
近日，防彈少年團成員Jimin在Instagram上的個人tag「#jimin」相關PO文數超過了5千萬個，這是全球唯一也是第一個突破這一紀錄的個人！
其實早在去年，Jimin的個人tag就超過了美國前總統Barack Obama、歌手Justin Bieber、Taylor Swift等世界級名人，成為使用次數最多的hashtag。
，這次突破5千萬又再次更新了自己的數字記錄。
此外，Jimin近日出演印尼Tokopedia電視節目《Waktu Indonesia Belanja》之後，登上了印尼Google檢索詞榜單第三，而第一就是「防彈少年團」，在IG、Tiktok、Google等多個SNS平台上都展現出了「Jimin級的人氣」。
同時，防彈少年團的第四部電影《Break The Silence：The Movie》也將於9月10日上映了，期待他們越來越好的發展啊！
（圖源：IG，BTS FB）
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