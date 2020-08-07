防弹少年团Jimin在IG上的个人tag讨论量破5千万！超过Obama、Justin Bieber成全球第一人
明星 2020年8月7日 星期五14:28 Sani
恭喜Jimin又创造了新纪录呀！
近日，防弹少年团成员Jimin在Instagram上的个人tag「#jimin」相关PO文数超过了5千万个，这是全球唯一也是第一个突破这一纪录的个人！
其实早在去年，Jimin的个人tag就超过了美国前总统Barack Obama、歌手Justin Bieber、Taylor Swift等世界级名人，成为使用次数最多的hashtag。
，这次突破5千万又再次更新了自己的数字记录。
此外，Jimin近日出演印尼Tokopedia电视节目《Waktu Indonesia Belanja》之后，登上了印尼Google检索词榜单第三，而第一就是「防弹少年团」，在IG、Tiktok、Google等多个SNS平台上都展现出了「Jimin级的人气」。
同时，防弹少年团的第四部电影《Break The Silence：The Movie》也将於9月10日上映了，期待他们越来越好的发展啊！
（图源：IG，BTS FB）
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻