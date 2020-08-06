「我們都是閃亮彼此的星星」高雅羅x李宰旭《DoDoSoSoLaLaSo》團體海報燦爛公開 恭喜恭喜！曹政奭♥Gummy夫婦今日得女，所屬社：「媽媽和孩子都很健康，感謝大家的支持和祝賀」 DAY6 出道後第一次 「老么 Line」將以小分隊形式回歸！ 朴寶劍&朴素丹&邊佑錫《青春記錄》新預告，夢想愛情和友情如何找到平衡！ TWICE 週末開唱 定延因健康問題不得不坐著表演 在家享受 IZ*ONE 的演唱會吧！9 月中舉行兩小時演出 [預告片] 9.9分高評價網漫《奇奇怪怪—整容液》躍上大螢幕！9月即將在台上映 崔振赫完美變身喪屍！《喪屍偵探》吸睛預告海報出爐 10月巡迴開跑！金在中日本LIVE TOUR 2020場次、日期公布，粉絲們準備好了嗎？ 韓藝瑟挑戰吃播！途中失誤卻讓她嚇到大喊NO，超真實反應逗笑網友～ 《燦爛的遺產》李昇基、韓孝周CP睽違11年再次合體！《首爾鄉巴佬》公開兩人合照...只有我們變老啊ㅠㅠ 幻想中的混聲團體！Ravi & 金宇碩 & Yeri 合作新歌預告公開：這難解的三角習題 任瑟雍交通事故錄監控像公開！「車速過快」Vs「行人有錯在先」意見紛紜 [好片推薦]《魔鬼對決》下周上映觀前看點 ! 雖是動作爽片卻暗藏洋蔥 權珉娥再次嘗試自殺被送醫！割腕次數太多神經斷裂：要一句FNC&智珉的真心道歉怎麼這麼難 集萬千男飯的嫉妒於一身！因為他「我姐姐是Arin，我的女性好友是曹柔理＆李彩演」 「NCT Mark你妹妹在中國拍廣告啦！」男愛豆跨國撞臉女童模特，真的超像！ 科幻燒腦新劇《Alice》「無痛刑警」周元VS「物理天才」金喜善劇照首公開！ GD和家人一同慶生，大手筆送金敏俊昂貴禮物！原來姐姐私下都是這麼叫弟弟的XD 韓國犯罪心理學家解讀「素媛案」受害者娜英的畫：「請讓他在監獄裡住滿60年」 BTS防彈少年團重拍童年老照片，服裝姿勢一模一樣！V的愛好真的是十幾年都沒變過XD

留言/評論