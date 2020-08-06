[預告片] 9.9分高評價網漫《奇奇怪怪—整容液》躍上大螢幕！9月即將在台上映

在韓網獲得9.9超高分評價的網路漫畫《奇奇怪怪》系列中最強篇章《奇奇怪怪—整容液》即將躍上電影大螢幕，最新預告片也於日前公開，9月即將在台上映。
日前公開的《奇奇怪怪—整容液》主要預告篇，呈現了前所未見的新鮮獨創故事題材，引發觀眾們的高度好奇心，想要一窺究竟。「你為什麼不戴口罩？我說過一早看到你的臉會令人不舒服吧！」目中無人的大明星MiLy斥責著助理而開啟了這個故事。
被罵的助理非常委屈，不過似乎接到了新工作，需協助拍攝吃播影片還有配合電視購物的試用宣傳，後來她發現自己演出的電視購物影片似乎在網路上擁有超高點閱率，但原來留言都是罵她肥豬之類的，某日她收到訊息寫著：「想要全新的人生嗎？」，不久後她便收到一個怪怪的USB以及一箱整容液，原來這整容液使用起來就像化妝品一樣簡單，立即擁有整容般的奇蹟。
原來不僅是臉可以使用，全身都可以泡在裡面，也讓助理成為了一個大美女，連媽媽都認不出來，而助理也改名換姓揮別過去，覺得自己開始要獲得幸福的同時，卻一步步踏入更恐怖的噩夢……《奇奇怪怪—整容液》在韓國將於9月2日上映，在台灣也可望於9月中正式與觀眾見面。
照片：《奇奇怪怪—整容液》預告截圖
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