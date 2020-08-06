[预告片] 9.9分高评价网漫《奇奇怪怪—整容液》跃上大萤幕！9月即将在台上映
电影 2020年8月6日 星期四13:12 Erin
在韩网获得9.9超高分评价的网路漫画《奇奇怪怪》系列中最强篇章《奇奇怪怪—整容液》即将跃上电影大萤幕，最新预告片也於日前公开，9月即将在台上映。
日前公开的《奇奇怪怪—整容液》主要预告篇，呈现了前所未见的新鲜独创故事题材，引发观众们的高度好奇心，想要一窥究竟。「你为什么不戴口罩？我说过一早看到你的脸会令人不舒服吧！」目中无人的大明星MiLy斥责著助理而开启了这个故事。
被骂的助理非常委屈，不过似乎接到了新工作，需协助拍摄吃播影片还有配合电视购物的试用宣传，后来她发现自己演出的电视购物影片似乎在网路上拥有超高点阅率，但原来留言都是骂她肥猪之类的，某日她收到讯息写著：「想要全新的人生吗？」，不久后她便收到一个怪怪的USB以及一箱整容液，原来这整容液使用起来就像化妆品一样简单，立即拥有整容般的奇迹。
原来不仅是脸可以使用，全身都可以泡在里面，也让助理成为了一个大美女，连妈妈都认不出来，而助理也改名换姓挥别过去，觉得自己开始要获得幸福的同时，却一步步踏入更恐怖的噩梦……《奇奇怪怪—整容液》在韩国将於9月2日上映，在台湾也可望於9月中正式与观众见面。
照片：《奇奇怪怪—整容液》预告截图
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