人生韓劇必看清單～王牌寫手金銀淑編劇的TOP5韓劇，每部的收視率都超誇張！ 長得帥又有Sense！BTS防彈少年團Jin在親哥哥婚禮擔任司儀：「新郎！準備好的話...給我一個Wink」 你知道有一種學生的類型叫做「BTS型」嗎？BTS防彈少年團V登上京畿道教育廳IG連載漫畫角色 賣萌二人組！《模範刑警》查案拍檔孫賢周 X 張勝祖 U-IE突然落淚震驚《全知干預視角》節目組，原來是這個原因.... 【韓國冷知識】這也能索賠！在韓國被汽車濺起的水弄濕可以依法索要洗衣費 Super Junior東海到底有多愛哭？全隊的眼淚都被他哭掉了XD 權珉娥再次割腕被送醫搶救！IG留言：「我要去幸福的地方了」

這2人個真的太可愛啦～

近年經常都有以刑警查案為題材的韓劇，例如澤演主演的《The Game：朝著0點》（按此可到黃Viu煲劇平台重溫）和秀英主演的《如實陳述》（按此可到黃Viu煲劇平台重溫）。而孫賢周與張勝祖主演的《模範刑警》不走尋常路，這對拍檔合作起來完全不模範呢！

《模範刑警》（按此可到黃Viu煲劇平台觀看）以找出真兇為主線，由一宗少女失蹤案牽扯出五年前的殺人案，孫賢周、張勝祖和李伊利雅合力尋找真相，與試圖隱藏真相的勢力對決。

劇集有了緊湊的主線，也需要輕鬆的日常劇情來平衡一下。當刑警多年的孫賢周一聽到張勝祖要加入，馬上就想趕走對方，短短兩分鐘使出多種招數：訴說當刑警的苦處想讓他知難而退、認真拜託對方、甚至賣萌說他們以後就是夫婦… … 孫賢周的手指愛心你收下了嗎ㅋㅋㅋ

張勝祖的可愛程度也不輸孫賢周，平時認真查案之餘，抓犯人也毫不手軟，跑多遠也要抓到對方，只是抓人流程也太搞笑了！不僅笑容滿分，還興致勃勃地跟對方打招呼，最搞笑是抓到人的時候還要自拍XD（犯人：黑人問號.jpg）

雖然剛開始孫賢周想趕走張勝祖，後來他們為了幫即將行死刑的殺人犯翻案，還是好好合作，甚至在等犯人出現時談心。張勝祖其實是休息了一年才回到警署工作，箇中原因竟然是跟錢有關，他完全演繹了「窮得只剩下錢」的人生… … 如果你擁有了高額遺產，你會選擇繼續工作還是開始享受生活呢？

兩個可愛刑警加上緊湊劇情和刺激的打鬥場面，會不會是你最近的韓劇pick呢？如果香港觀眾還沒看的話，可以按此到黃Viu煲劇平台免費觀看繁體中文字幕喔～

專欄組@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

相關新聞