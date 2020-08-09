卖萌二人组！《模范刑警》查案拍档孙贤周 X 张胜祖

这2人个真的太可爱啦～
近年经常都有以刑警查案为题材的韩剧，例如泽演主演的《The Game：朝著0点》（按此可到黄Viu煲剧平台重温）和秀英主演的《如实陈述》（按此可到黄Viu煲剧平台重温）。而孙贤周与张胜祖主演的《模范刑警》不走寻常路，这对拍档合作起来完全不模范呢！
《模范刑警》（按此可到黄Viu煲剧平台观看）以找出真凶为主线，由一宗少女失踪案牵扯出五年前的杀人案，孙贤周、张胜祖和李伊利雅合力寻找真相，与试图隐藏真相的势力对决。
剧集有了紧凑的主线，也需要轻松的日常剧情来平衡一下。当刑警多年的孙贤周一听到张胜祖要加入，马上就想赶走对方，短短两分钟使出多种招数：诉说当刑警的苦处想让他知难而退、认真拜托对方、甚至卖萌说他们以后就是夫妇… … 孙贤周的手指爱心你收下了吗ㅋㅋㅋ
张胜祖的可爱程度也不输孙贤周，平时认真查案之余，抓犯人也毫不手软，跑多远也要抓到对方，只是抓人流程也太搞笑了！不仅笑容满分，还兴致勃勃地跟对方打招呼，最搞笑是抓到人的时候还要自拍XD（犯人：黑人问号.jpg）
虽然刚开始孙贤周想赶走张胜祖，后来他们为了帮即将行死刑的杀人犯翻案，还是好好合作，甚至在等犯人出现时谈心。张胜祖其实是休息了一年才回到警署工作，个中原因竟然是跟钱有关，他完全演绎了「穷得只剩下钱」的人生… … 如果你拥有了高额遗产，你会选择继续工作还是开始享受生活呢？
两个可爱刑警加上紧凑剧情和刺激的打斗场面，会不会是你最近的韩剧pick呢？如果香港观众还没看的话，可以按此到黄Viu煲剧平台免费观看繁体中文字幕喔～
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