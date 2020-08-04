《當你沉睡時》導演、編劇再合作！秀智、南柱赫、金宣虎、姜漢娜主演tvN新劇《Start Up》將在10月首播！
韓劇 2020年8月4日 星期二14:05 Yuan
tvN新劇《Start Up》由秀智、南柱赫、金宣虎、姜漢娜主演，講述夢想成為「史蒂芬·賈伯斯」的女人，和科技公司理工男之間的愛情故事。
秀智飾演夢想能成為像賈伯斯一樣的有錢人的「徐達美」，擁有各種打工經驗，從一無所有到開始創業，是一個開朗活潑的人；南柱赫飾演「三山科技」的創始人「南道山」，曾經作為數學天才的他是家族的驕傲，但因連續兩年虧損使得家族面子喪失。
金宣虎飾演「韓志平」，是SH風險投資公司的首席組長，有著超強的投資實力，說話十分毒舌；姜漢娜飾演擁有學歷、美貌、財力兼具的CEO「元仁宰」，為了得到認可而拼命努力。
而《Start Up》確定在10月首播，製作組方面也表示：「因為是青春類的故事，所以為了能成為有共鳴的作品在努力拍攝中，希望大家能多多關注。」另外，《Start Up》是 《當你沉睡時》、《德魯納酒店》的吳忠煥導演執導、《聽見你的聲音》、《皮諾丘》、《當你沉睡時》的朴惠蓮編劇執筆，這也是他們第二次合作！
（圖：tvN、藝人所屬社）
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