《当你沉睡时》导演、编剧再合作！秀智、南柱赫、金宣虎、姜汉娜主演tvN新剧《Start Up》将在10月首播！
韩剧 2020年8月4日 星期二14:05 Yuan
tvN新剧《Start Up》由秀智、南柱赫、金宣虎、姜汉娜主演，讲述梦想成为「史蒂芬・贾伯斯」的女人，和科技公司理工男之间的爱情故事。
秀智饰演梦想能成为像贾伯斯一样的有钱人的「徐达美」，拥有各种打工经验，从一无所有到开始创业，是一个开朗活泼的人；南柱赫饰演「三山科技」的创始人「南道山」，曾经作为数学天才的他是家族的骄傲，但因连续两年亏损使得家族面子丧失。
金宣虎饰演「韩志平」，是SH风险投资公司的首席组长，有著超强的投资实力，说话十分毒舌；姜汉娜饰演拥有学历、美貌、财力兼具的CEO「元仁宰」，为了得到认可而拼命努力。
而《Start Up》确定在10月首播，制作组方面也表示：「因为是青春类的故事，所以为了能成为有共鸣的作品在努力拍摄中，希望大家能多多关注。」另外，《Start Up》是 《当你沉睡时》、《德鲁纳酒店》的吴忠焕导演执导、《听见你的声音》、《皮诺丘》、《当你沉睡时》的朴惠莲编剧执笔，这也是他们第二次合作！
（图：tvN、艺人所属社）
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