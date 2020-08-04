李孝利、嚴正化、Jessi、華莎組成「退貨遠征隊」日前首次見面！劉在錫將擔任經紀人...網友：「要堅持住啊！」
綜藝 2020年8月4日 星期二12:31 Yuan
李孝利在《玩什麼好呢》中表示想和嚴正化、Jessi和華莎組成強勢姐姐團。
在IG上獲得她們的積極回覆，還提到團名要叫「退貨遠征隊（환불원정대）」，最後...這個組合真的成真，31日在江南某餐廳進行了首次見面。
據韓媒報導：「製作組對『退貨遠征隊』項目保持著徹底的保安措施，只有《玩什麼好呢?》金泰浩PD和少數的製作組成員參加，藝人的經紀人也未能進入見面的場所。」相關人士透露：「那天只是互相認識的場合，為了開啟下半年企劃的第一步。現在大家都還在各自活動，所以調整日程並不容易，目前還沒有確定任何事。」
據悉，劉在錫將擔任經紀人，他的新名字目前還沒有確定。之前在節目中，李孝利曾問：「那哥哥要來當我們的經紀人嗎？」劉在錫表示：「說實話做節目感覺會很有意思...但是我會不會覺得很痛苦？」
這也讓不少網友表示：「劉在錫又要有新的身份嗎」、「他感覺應付不來」、「那之後可以參加《全知干預視角》嗎」、「先說辛苦了」、「不知道能不能搞定呢？一個Jessi都沒辦法了」、「要堅持住啊」等等。
（圖：MBC、藝人SNS）
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