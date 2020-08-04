李孝利、严正化、Jessi、华莎组成「退货远征队」日前首次见面！刘在锡将担任经纪人...网友：「要坚持住啊！」

李孝利、严正化、Jessi、华莎组成「退货远征队」日前首次见面！刘在锡将担任经纪人...网友：「要坚持住啊！」

综艺   2020年8月4日   星期二12:31   Yuan   11

李孝利在《玩什么好呢》中表示想和严正化、Jessi和华莎组成强势姐姐团。

在IG上获得她们的积极回覆，还提到团名要叫「退货远征队（환불원정대）」，最后...这个组合真的成真，31日在江南某餐厅进行了首次见面。

据韩媒报导：「制作组对『退货远征队』项目保持著彻底的保安措施，只有《玩什么好呢?》金泰浩PD和少数的制作组成员参加，艺人的经纪人也未能进入见面的场所。」相关人士透露：「那天只是互相认识的场合，为了开启下半年企划的第一步。现在大家都还在各自活动，所以调整日程并不容易，目前还没有确定任何事。」

据悉，刘在锡将担任经纪人，他的新名字目前还没有确定。之前在节目中，李孝利曾问：「那哥哥要来当我们的经纪人吗？」刘在锡表示：「说实话做节目感觉会很有意思...但是我会不会觉得很痛苦？」

这也让不少网友表示：「刘在锡又要有新的身份吗」、「他感觉应付不来」、「那之后可以参加《全知干预视角》吗」、「先说辛苦了」、「不知道能不能搞定呢？一个Jessi都没办法了」、「要坚持住啊」等等。

（图：MBC、艺人SNS）

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留言/评论
  • Kit Chan
    一個jessi都令大神煩😂
    1小时前
  • Sinny Lim
    最喜欢看神和jessi的互动了😂
    50分前
  • ArWa Ho
    想起就覺得很好笑 大神撐著阿🤣🤣🤣
    1小时前
  • Jenny Lin
    Jessi 超可愛的
    34分前
  • 袁光煥
    劉大神又要跟Jessi鬥嘴了嗎? 🤣😂
    17分前
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