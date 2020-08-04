李孝利、严正化、Jessi、华莎组成「退货远征队」日前首次见面！刘在锡将担任经纪人...网友：「要坚持住啊！」
综艺 2020年8月4日 星期二12:31 Yuan
李孝利在《玩什么好呢》中表示想和严正化、Jessi和华莎组成强势姐姐团。
在IG上获得她们的积极回覆，还提到团名要叫「退货远征队（환불원정대）」，最后...这个组合真的成真，31日在江南某餐厅进行了首次见面。
据韩媒报导：「制作组对『退货远征队』项目保持著彻底的保安措施，只有《玩什么好呢?》金泰浩PD和少数的制作组成员参加，艺人的经纪人也未能进入见面的场所。」相关人士透露：「那天只是互相认识的场合，为了开启下半年企划的第一步。现在大家都还在各自活动，所以调整日程并不容易，目前还没有确定任何事。」
据悉，刘在锡将担任经纪人，他的新名字目前还没有确定。之前在节目中，李孝利曾问：「那哥哥要来当我们的经纪人吗？」刘在锡表示：「说实话做节目感觉会很有意思...但是我会不会觉得很痛苦？」
这也让不少网友表示：「刘在锡又要有新的身份吗」、「他感觉应付不来」、「那之后可以参加《全知干预视角》吗」、「先说辛苦了」、「不知道能不能搞定呢？一个Jessi都没办法了」、「要坚持住啊」等等。
（图：MBC、艺人SNS）
Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻