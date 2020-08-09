Super Junior東海到底有多愛哭？全隊的眼淚都被他哭掉了XD

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誰是Super Junior的第一愛哭鬼? 那一定是東海了。

東海到底愛哭到什麼程度? 據說一旦被人注視久了就想哭。 最出名的一幕就在《Radio Star》上，原本還好好的東海正在和大家講述自己是個很愛哭的人，其他嘉賓就紛紛看著他，突然東海就哽咽著說：「哎喲，我不知道啦~」，他眼睛紅紅的，耳朵也通紅，似乎下一秒就要哭出來一樣！！只是被人盯久了就想哭。



又是在《Radio Star》里，主持人金九拉提到了東海拍攝的電影，不知道是不是戳中了東海當年拍攝時的激動或者心酸，他自爆「突然好想哭啊」。



這個就更好笑了，SJ的成員們一個一個出來和女團成員組隊跳舞，輪到東海跳完，也不知為什麼他又哭了? ！難道是太害羞了???



東海和金希澈一起聊天，金希澈就問他是不是現在都不敢直視鏡頭，東海聽完之後窘迫到雙手不停摸臉，感覺自己快哭出來時候他戴上墨鏡做掩護。



成員們站在東海身邊，他發表著獲獎感言，說著說就就哭了~~這個小編很理解，畢竟獲獎是個讓人激動的事情~。



看到厲旭拍的影片，又要哭了~。



比起同團的其他成員，東海真的很少上綜藝節目，但每次上節目都要哭一次~。



被金希澈爆料「連生氣都會哭」~



說一件出道前的趣事。 東海、銀赫和金俊秀都是練習生，當時東海有了要出道的機會，銀赫和金俊秀就調侃他出道之後就會變，哪知東海立刻就衝進了衛生間。 看他久久不出來，銀赫和金俊秀就走了進去，去發現東海一個人在默默哭泣，看到他們還說「我不會變」。



是感性又溫柔的東海啊~



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「圖：PANN」

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