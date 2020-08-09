U-IE突然落泪震惊《全知干预视角》节目组，原来是这个原因.... 【韩国冷知识】这也能索赔！在韩国被溅汽车起的水弄湿可以依法索要洗衣费 Super Junior东海到底有多爱哭？全队的眼泪都被他哭掉了XD 权珉娥再次割腕被送医抢救！IG留言：「我要去幸福的地方了」

谁是Super Junior的第一爱哭鬼? 那一定是东海了。

东海到底爱哭到什么程度? 据说一旦被人注视久了就想哭。 最出名的一幕就在《Radio Star》上，原本还好好的东海正在和大家讲述自己是个很爱哭的人，其他嘉宾就纷纷看著他，突然东海就哽咽著说：「哎哟，我不知道啦~」，他眼睛红红的，耳朵也通红，似乎下一秒就要哭出来一样！！只是被人盯久了就想哭。



又是在《Radio Star》里，主持人金九拉提到了东海拍摄的电影，不知道是不是戳中了东海当年拍摄时的激动或者心酸，他自爆「突然好想哭啊」。



这个就更好笑了，SJ的成员们一个一个出来和女团成员组队跳舞，轮到东海跳完，也不知为什么他又哭了? ！难道是太害羞了???



东海和金希澈一起聊天，金希澈就问他是不是现在都不敢直视镜头，东海听完之后窘迫到双手不停摸脸，感觉自己快哭出来时候他戴上墨镜做掩护。



成员们站在东海身边，他发表著获奖感言，说著说就就哭了~~这个小编很理解，毕竟获奖是个让人激动的事情~。



看到厉旭拍的影片，又要哭了~。



比起同团的其他成员，东海真的很少上综艺节目，但每次上节目都要哭一次~。



被金希澈爆料「连生气都会哭」~



说一件出道前的趣事。 东海、银赫和金俊秀都是练习生，当时东海有了要出道的机会，银赫和金俊秀就调侃他出道之后就会变，哪知东海立刻就冲进了卫生间。 看他久久不出来，银赫和金俊秀就走了进去，去发现东海一个人在默默哭泣，看到他们还说「我不会变」。



是感性又温柔的东海啊~



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「图：PANN」

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