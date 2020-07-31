李遐怡談《Begin Again》與李秀賢 「秀賢很會講話，哥哥從來吵不贏她XD」
KPOP 2020年7月31日 星期五14:45 施乃琪
李遐怡最近不僅帶著新歌回歸，先前也登上《Begin Again》和李秀賢、Henry⋯⋯等人一起上街頭表演。聊起認識已久的李秀賢，她也透露了許多有趣的觀察！
李遐怡今天（31 日）登上了 MBC FM4U 的廣播節目《中午的希望之歌 我是金信英》，席間聊起最近參加《Begin Again》的契機：「我一開始是透過 AKMU 的李秀賢才知道這個節目的。因為秀賢常跟我說這個節目很好，當初一接到通告，我就馬上說我要上。」
有趣的是，談起身兼 YouTuber、廣播節目 DJ 的李秀賢，李遐怡表示：「她講話真的很有條理、很會講話，都不會得罪聽話的人，也不會吵起來。」不過唯一的例外當然就是親哥哥李燦赫：「我在旁觀時發現，秀賢她哥燦赫從來沒有靠講話吵贏秀賢過。」而這件事也曾獲燦赫親口證實 XD
最後就來聽聽李遐怡最新發行的新歌 "HOLO" 吧！
（照片或影片來源：MBC、AOMG）
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