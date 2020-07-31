李遐怡谈《Begin Again》与李秀贤 「秀贤很会讲话，哥哥从来吵不赢她XD」
KPOP 2020年7月31日 星期五14:45 施乃琪
李遐怡最近不仅带著新歌回归，先前也登上《Begin Again》和李秀贤、Henry⋯⋯等人一起上街头表演。聊起认识已久的李秀贤，她也透露了许多有趣的观察！
李遐怡今天（31 日）登上了 MBC FM4U 的广播节目《中午的希望之歌 我是金信英》，席间聊起最近参加《Begin Again》的契机：「我一开始是透过 AKMU 的李秀贤才知道这个节目的。因为秀贤常跟我说这个节目很好，当初一接到通告，我就马上说我要上。」
有趣的是，谈起身兼 YouTuber、广播节目 DJ 的李秀贤，李遐怡表示：「她讲话真的很有条理、很会讲话，都不会得罪听话的人，也不会吵起来。」不过唯一的例外当然就是亲哥哥李灿赫：「我在旁观时发现，秀贤她哥灿赫从来没有靠讲话吵赢秀贤过。」而这件事也曾获灿赫亲口证实 XD
最后就来听听李遐怡最新发行的新歌 "HOLO" 吧！
（照片或影片来源：MBC、AOMG）
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