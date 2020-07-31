前所未聞的解散理由！女團Yellow Bee所屬社發聲明：「某成員私生活混亂，無法協調」
明星 2020年7月31日 星期五14:13 Sani
連所屬社都直接這樣講了，究竟是混亂到什麼地步......
女團Yellow Bee的官方SNS今年4月初為成員發慶生貼文之後，停擺了接近兩個月，終於在5月底更新卻是發出解散通知，而且內容令人傻眼：「5人女團Yellow Bee正式解散。」所屬社人士表示：「2017年出道的Yellow Bee發行第三張數位單曲專輯《DVD》期間換掉了全部成員，一直想讓Yellow Bee走下去，但成員中B女的私生活混亂等問題讓公司和其他成員無法統一意見，最終決定解散。雖然之前通過SNS DM透露過將會在6月回歸，但現在只能對等候已久的粉絲說一聲對不起。 」
Yellow Bee在2017年發行歌曲《打嗝》出道，次年發行抒情單曲《If you love me》，沒想到去年的《DVD》就是最後一次活動了......
所謂「私生活混亂」究竟是到什麼程度，居然可以導致整個團解散啊？！
（圖源：Yellow Bee FB）
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