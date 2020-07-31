前所未闻的解散理由！女团Yellow Bee所属社发声明：「某成员私生活混乱，无法协调」
明星 2020年7月31日 星期五14:13 Sani
连所属社都直接这样讲了，究竟是混乱到什么地步......
女团Yellow Bee的官方SNS今年4月初为成员发庆生贴文之后，停摆了接近两个月，终於在5月底更新却是发出解散通知，而且内容令人傻眼：「5人女团Yellow Bee正式解散。」所属社人士表示：「2017年出道的Yellow Bee发行第三张数位单曲专辑《DVD》期间换掉了全部成员，一直想让Yellow Bee走下去，但成员中B女的私生活混乱等问题让公司和其他成员无法统一意见，最终决定解散。虽然之前通过SNS DM透露过将会在6月回归，但现在只能对等候已久的粉丝说一声对不起。 」
Yellow Bee在2017年发行歌曲《打嗝》出道，次年发行抒情单曲《If you love me》，没想到去年的《DVD》就是最后一次活动了......
所谓「私生活混乱」究竟是到什么程度，居然可以导致整个团解散啊？！
（图源：Yellow Bee FB）
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