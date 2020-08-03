Red Velvet Irene又送伴舞禮物了！這次沒開玩笑，真的不是豆芽啦XD
明星 2020年8月3日 星期一08:00 Rui
別看Red Velvet的大姐Irene表面上冷冰冰的，實際上她是個內心溫暖的小仙女。
最近Irene和澀琪組成了小分隊席捲歌壇，想到每次表演時和她們一起揮灑汗水的伴舞者們，Irene貼心的送上了禮物，其中一位伴舞就通過個人SNS了公開驚喜禮物，竟然是無線蘋果耳機和外殼，這次是真的無線耳機，可不是豆芽哦（畢竟隊長之前也淘氣過，哈哈哈）~這位伴舞在SNS上寫道：「每次活動時姐姐都會想到伴舞者們，照顧我們。 」
最暖心的就是，這麼多伴舞者的耳機外殼是不同款，一定是Irene考慮到了大家不同的喜好這才精心挑選了，真的是太有心了！！不僅長得好看，心還那樣細緻~。
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其實這已經不是Irene第一次送禮物給伴舞者們了，每次演唱會結束後她都會送上小禮物，有時是睡衣，有時是維他命飲品，以此感謝她們的付出。
「圖：theqoo、PANN」
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