Red Velvet Irene又送伴舞礼物了！这次没开玩笑，真的不是豆芽啦XD
明星 2020年8月3日 星期一08:00 Rui
别看Red Velvet的大姐Irene表面上冷冰冰的，实际上她是个内心温暖的小仙女。
最近Irene和涩琪组成了小分队席卷歌坛，想到每次表演时和她们一起挥洒汗水的伴舞者们，Irene贴心的送上了礼物，其中一位伴舞就通过个人SNS了公开惊喜礼物，竟然是无线苹果耳机和外壳，这次是真的无线耳机，可不是豆芽哦（毕竟队长之前也淘气过，哈哈哈）~这位伴舞在SNS上写道：「每次活动时姐姐都会想到伴舞者们，照顾我们。 」
最暖心的就是，这么多伴舞者的耳机外壳是不同款，一定是Irene考虑到了大家不同的喜好这才精心挑选了，真的是太有心了！！不仅长得好看，心还那样细致~。
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其实这已经不是Irene第一次送礼物给伴舞者们了，每次演唱会结束后她都会送上小礼物，有时是睡衣，有时是维他命饮品，以此感谢她们的付出。
「图：theqoo、PANN」
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