《Running Man》提到和李光洙很像的練習生！劉在錫還對他說：「你是怎麼來來回回的，不是你去參加的嗎？」
綜藝 2020年7月28日 星期二13:22 Yuan
日前播出的《Running Man》在移動的過程中，成員們也和嘉賓們（金桐俊、韶宥、李美珠、雨琦、金度延、張員瑛）在車上聊天。
韶宥就對著李光洙說：「看到哥哥的臉忽然想到中國版《PRODUCE》，和哥哥非常相似，那位下面的評論是『用光洙的表情耍帥看不下去』。」HAHA更表示：「說實話現在也不想相信，那就是光洙啊！」
劉在錫：「你是怎麼來來回回的啊？」李光洙則自己解釋：「什麼來來回回的。」劉在錫：「不是你去參加的嗎？」池錫辰也問：「你是什麼時侯學會中文的？中文完全是道地人，什麼時候學會的啊。」
在中國大陸優酷男團選秀節目《少年之名》中，男子團體C.T.O的翁宇慶（台灣人）參加了節目之後，因為與李光洙相似，播出後更在網路上引發討論。不少網友更表示：「光洙啊！為什麼在那裡」、「真的太像了」、「人氣一定會很高，光洙不是亞洲王子嗎」、「以為光洙出演了」等等。（延伸閱讀：李光洙練習生？台灣少年翁宇慶根本是光洙的攣生兄弟呀）
（圖：Youtube@런닝맨 - 스브스 공식 채널）
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