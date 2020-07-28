《Running Man》提到和李光洙很像的练习生！刘在锡还对他说：「你是怎么来来回回的，不是你去参加的吗？」
综艺 2020年7月28日 星期二13:22 Yuan
日前播出的《Running Man》在移动的过程中，成员们也和嘉宾们（金桐俊、韶宥、李美珠、雨琦、金度延、张员瑛）在车上聊天。
韶宥就对著李光洙说：「看到哥哥的脸忽然想到中国版《PRODUCE》，和哥哥非常相似，那位下面的评论是『用光洙的表情耍帅看不下去』。」HAHA更表示：「说实话现在也不想相信，那就是光洙啊！」
刘在锡：「你是怎么来来回回的啊？」李光洙则自己解释：「什么来来回回的。」刘在锡：「不是你去参加的吗？」池锡辰也问：「你是什么时侯学会中文的？中文完全是道地人，什么时候学会的啊。」
在中国大陆优酷男团选秀节目《少年之名》中，男子团体C.T.O的翁宇庆（台湾人）参加了节目之后，因为与李光洙相似，播出后更在网路上引发讨论。不少网友更表示：「光洙啊！为什么在那里」、「真的太像了」、「人气一定会很高，光洙不是亚洲王子吗」、「以为光洙出演了」等等。（延伸阅读：李光洙练习生？台湾少年翁宇庆根本是光洙的挛生兄弟呀）
（图：Youtube@런닝맨 - 스브스 공식 채널）
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