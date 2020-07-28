《Running Man》提到和李光洙很像的練習生！劉在錫還對他說：「你是怎麼來來回回的，不是你去參加的嗎？」 《Running Man》最新預告：強勢姐妹來襲！Jessi、頌樂、全昭彌、李英智 今天踢被子了嗎? 尹斗俊深夜微醺PO文，肉麻感性MAX！ MAMAMOO 要有師妹了！RBW 將推新女團 Purple Kiss 出道4年後...BLACKPINK確定在10月2日發行首張正規專輯！YG：「集中攻略全球市場，與環球音樂全球計畫也在進行中」 來看看Red Velvet Joy這條奢華鑽石項鏈：這是戴了一套房子在脖子上啊！ 當老婆發現愛了14年的丈夫有可能是連環殺人犯...《惡之花》5大看點請記牢 《帶輪子的家》再度祭出重量級嘉賓！河智苑也來參加囉！ 【最新】BTS 防彈少年團八月份將與 JTBC 電視台合作推出真人秀綜藝！ SHINee泰民和EXO KAI又公開「秀恩愛」了！這次兩人還想要合二為一XD (G)I-DLE 將攜舞曲新歌回歸！六人六色概念照散發繽紛魅力 太厲害！在《鬼怪》飾演算命仙、鬼魂的49歲黃石正體脂減到4%參加健美大賽 韓國將開幕的Starbucks：咖啡與南漢江美景的結合！ 韓歌手偷拍粉絲性愛影片！被發現後反喊冤：「我只有拍，沒有散播」 天啊～SJ前成員金起範終於現身了：希澈哥讓我一定要開通YouTube頻道，管理人也是他哦！

留言/評論