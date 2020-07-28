《帶輪子的家》再度祭出重量級嘉賓！河智苑也來參加囉！
綜藝 2020年7月28日 星期二09:53 Erin
演員河智苑將出演tvN《帶輪子的家》節目，成為該節目的最後一位嘉賓。
tvN實境旅遊綜藝節目《帶輪子的家》製作組於7月27日表示，河智苑將擔任該節目的最後一任嘉賓演出，不過播出的詳細日期以及拍攝日程目前還正在協調中，尚未完全確認。
《帶輪子的家》節目中所邀請的嘉賓，從一開始每一位都令觀眾們眼睛為之一亮，鮮少出現在綜藝節目中的羅美蘭、惠利、孔曉振、李聖經、IU以及將演出最後一集的河智苑，可說是每一位都是難得一見的大來賓，也都與固定主持人成東鎰、金希沅或呂珍九曾有過合作經驗，讓這個節目大受歡迎，收視率更是衝破5%以上。
河智苑與成東日、金希沅曾一同合作拍攝2020年的電影作品《擔保》，該作品已經在去年7月的時候拍攝完畢，目前正等待上映中。《帶輪子的家》由成東鎰、金希沅以及呂珍九開著露營車，並邀請來賓一起到幽靜的地點，度過愉快的時光。
照片:TVDaily, 電影《擔保》劇照, 河智苑 IG
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