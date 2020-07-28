《带轮子的家》再度祭出重量级嘉宾！河智苑也来参加罗！
综艺 2020年7月28日 星期二09:53 Erin
演员河智苑将出演tvN《带轮子的家》节目，成为该节目的最后一位嘉宾。
tvN实境旅游综艺节目《带轮子的家》制作组於7月27日表示，河智苑将担任该节目的最后一任嘉宾演出，不过播出的详细日期以及拍摄日程目前还正在协调中，尚未完全确认。
《带轮子的家》节目中所邀请的嘉宾，从一开始每一位都令观众们眼睛为之一亮，鲜少出现在综艺节目中的罗美兰、惠利、孔晓振、李圣经、IU以及将演出最后一集的河智苑，可说是每一位都是难得一见的大来宾，也都与固定主持人成东镒、金希沅或吕珍九曾有过合作经验，让这个节目大受欢迎，收视率更是冲破5%以上。
河智苑与成东日、金希沅曾一同合作拍摄2020年的电影作品《担保》，该作品已经在去年7月的时候拍摄完毕，目前正等待上映中。《带轮子的家》由成东镒、金希沅以及吕珍九开著露营车，并邀请来宾一起到幽静的地点，度过愉快的时光。
照片:TVDaily, 电影《担保》剧照, 河智苑 IG
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