《RM》這段真的會笑到岔氣！美珠模仿GANG外加摘下髮片熱舞，連雨琦也加入場面超失控～XD
綜藝 2020年7月27日 星期一14:53 MiJimin
【最狂片段】上個節目，偶像們包袱全都拋光光啦～～～！XDDD 每次有 #美珠 都會超級好笑的，有夠精彩，大家有 follow 到這一段嗎？（美珠回家又要被媽媽罵了，雨琦總算來RM了開心～）
昨天播出地《Running Man》邀請到了六位大勢偶像上節目，有韶宥、張員瑛（IZ*ONE）、雨琦（(G)I-DLE）、金度延（Weki Meki）、李美珠（Lovelyz）、金桐俊（ZE:A）等人，相當熱鬧！和 RM 成員們組成 CP，迸出全新火花非常精采。
其中，節目進行到熱舞階段的時候，也發生了出乎意料的發展，美珠說上次上完《Running Man》後，因為坐姿太難看又不顧形象，被媽媽教訓了。
▼結果，這次的熱舞競賽中，不僅學 Rain 熱門曲《GANG》（깡）的亮點爬行，模仿超搞笑之外，更直接摘下髮片大跳特跳…：XDDDD
之後，連雨琦也摘下自己的髮片，加入了亂舞的行列，場面相當失控，RM 成員在一旁大喊說：「有必要做到這個程度嗎！？」、「真的是太了不起了。」、「贏不了她啊！」真的是讓在場的人看傻眼，搞笑到不行！XD
這樣每次邀請美珠上節目的時候，小編真的都會很期待耶～！！！
（圖：런닝맨 - 스브스 공식 채널／愛奇藝）
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