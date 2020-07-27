《RM》这段真的会笑到岔气！美珠模仿GANG外加摘下发片热舞，连雨琦也加入场面超失控～XD
综艺 2020年7月27日 星期一14:53 MiJimin
【最狂片段】上个节目，偶像们包袱全都抛光光啦～～～！XDDD 每次有 #美珠 都会超级好笑的，有够精彩，大家有 follow 到这一段吗？（美珠回家又要被妈妈骂了，雨琦总算来RM了开心～）
昨天播出地《Running Man》邀请到了六位大势偶像上节目，有韶宥、张员瑛（IZ*ONE）、雨琦（(G)I-DLE）、金度延（Weki Meki）、李美珠（Lovelyz）、金桐俊（ZE:A）等人，相当热闹！和 RM 成员们组成 CP，迸出全新火花非常精采。
其中，节目进行到热舞阶段的时候，也发生了出乎意料的发展，美珠说上次上完《Running Man》后，因为坐姿太难看又不顾形象，被妈妈教训了。
▼结果，这次的热舞竞赛中，不仅学 Rain 热门曲《GANG》（깡）的亮点爬行，模仿超搞笑之外，更直接摘下发片大跳特跳…：XDDDD
之后，连雨琦也摘下自己的发片，加入了乱舞的行列，场面相当失控，RM 成员在一旁大喊说：「有必要做到这个程度吗！？」、「真的是太了不起了。」、「赢不了她啊！」真的是让在场的人看傻眼，搞笑到不行！XD
这样每次邀请美珠上节目的时候，小编真的都会很期待耶～！！！
（图：런닝맨 - 스브스 공식 채널／爱奇艺）
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